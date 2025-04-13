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    «Акрон» победил «Факел», Дзюба забил гол

    «Акрон» — «Факел»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В 24-м туре российской Премьер-лиги тольяттинский «Акрон» на своем поле обыграл воронежский «Факел» со счетом 1:0.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Единственный мяч на 72-й минуте с пенальти забил Артем Дзюба.

    Календарь и таблица РПЛ

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Акрон — Факел 1:0
    Гол: 1:0 Артём Дзюба (пенальти) (72') Акрон: Александр Васютин, Роберто Фернандес, Марат Таймуразович Бокоев, Максим Кузьмин, Алекса Джурашович, Стефан Лонча, Солтмурад Бакаев (Беншимол, 65'), Константин Савичев, Артём Дзюба, Дмитрий Пестряков (Кирилл Данилин, 46'), Nedelcearu I. Факел: Виталий Гудиев, Сергей Божин, Игорь Калинин, Мохамед Браими, Даниэль Мишкич (Никита Моцпан, '), Ираклий Квеквескири, Александр Ломовицкий (Николай Гиоргобиани, 62'), Алексей Каштанов (Pusi B., 76'), Владимир Ильин, Dziov M., Kovalev A. (Ильнур Альшин, 76') Предупреждение: Роберто Фернандес (29')

    «Акрон» располагается на 9-м месте с 28 очками в чемпионате России. «Факел» продолжает идти в зоне вылета с 15 очками.

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