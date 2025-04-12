«Рубин» и «Локомотив» сыграют между собой в рамках 24-го тура чемпионата России. Матч состоится в Казани и начнется в 17:00 по московскому времени. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

До матча

«Рубин»

«Рубин» не претендует на высокие места в этом сезоне. Казанская команда находится в середине турнирной таблицы (8 место), набрав 33 очка в 23-х матчах. Подопечные Рашида Рахимова одержали 9 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, забив 30 голов и пропустив 34 мяча в свои ворота.

Казанский клуб не может обрести стабильность: после удачного матча с «Пари НН» (1:0) последовал разгром в Санкт-Петербурге от «Зенита» (0:4), а в волжском дерби с «Крыльями Советов» подопечные Рахимова выцарапали лишь ничью — 1:1.

«Локомотив»

«Локомотив» находится на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, записав на свой счет 41 очко в 23-х матчах. «Железнодорожники» одержали 12 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, при этом разница забитых и пропущенных мячей составляет 39:35.

В крайнем туре подопечные Михаила Галактионова не смогли удержать победу над «Зенитом». Москвичи вели 1:0, но пропустили в концовке и довольствовались лишь одним очком — ничья 1:1. До этого «Локомотив» неожиданно крупно проиграл «Крыльям Советов» в гостях (1:5) и одержал победу в дерби над «Динамо» — 2:1.

Личные встречи

В матче первого круга «Локомотив» на своем поле вырвал победу, забив в самой концовке — 1:0.

В последних 10-ти встречах московский клуб выиграл 7 раз и еще трижды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рубин» — «Локомотив» с коэффициентом 3.40.