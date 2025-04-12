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    Николич: Первая игра в 2025 году, где преимущество по владению мячом на стороне соперника

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    Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич прокомментировал победу в матче с «Оренбургом» (2:0).

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Ваши лица были чуть‑чуть удивленными после моих слов, но я знал, что говорю, и, видимо, так и получилось. Молодцы, ребята справились. Что мне нравится, так это то, что ещё одна сухая игра у нас, не пропускаем много голов. Конечно, не понравилось, что отдали мяч сопернику. По‑моему, это первая игра в 2025 году, где преимущество по владению мячом на стороне соперника. Видимо, было сложно нам удержать контроль, а когда это получалось, мы полностью контролировали игру, но это были маленькие отрезки. Можно сказать, что мы нашли их ритм. Там есть куча причин, почему это так, там и замены в команде, и много физических потерянных сил в предыдущих играх у многих наших футболистов. Всей ротацией с предыдущих игр очень доволен. Спасибо болельщикам, которые пришли сюда.

    Я помню один супермомент у "Оренбурга" во втором тайме, когда Тороп выручил. Было много моментов и стопроцентных ситуаций. Доволен, ротацию большую сделали. Сохранили футболистов, которых нужно было сохранить сегодня, не буду называть фамилии, и три очка забрали», — цитирует Николича «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Оренбург» идет на последнем, 16-м месте в таблице РПЛ. Клуб набрал 14 очков в 24-х встречах. ЦСКА (47) находится на 4-й позиции. Лидирует в лиге «Краснодар» (52).

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