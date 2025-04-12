«Ювентус» — «Лечче»: счет матча 2:1, обзор голов

в домашнем матче 32-го тура Серии А уверенно победил— 2:0.

В первом тайме голами отметились Тен Копмейнерс на 2-й минуте и Кенан Йылдыз на 33-й минуте встречи.

Во втором тайме «Лечче» смог отквитать один мяч на 87-й минуте — голом отметился Федерико Баширотто.

Футбол. Италия. Серия А Ювентус — Лечче 2:1 Голы: 1:0 Теун Коопмейнерс (2'), 2:0 Кенан Йылдыз (33'), 2:1 Федерико Баскиротто (87') Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калюлю, Ллойд Келли, Ренато Вейга, Мануэль Локателли, Хефрен Тюрам, Уэстон Маккенни (Тимоти Уэа, 67'), Теун Коопмейнерс (Андреа Камбьязо, 67'), Николас Гонсалес (Шику Консейсау, 76'), Кенан Йылдыз (Николо Савона, 90'), Душан Влахович (Рандаль Коло Муани, 67') Лечче: Владимиро Фальконе, Антонино Галло (Марко Сала, 46'), Данило Филипе Мело Вейга (THorir Johann Helgason, 77'), Габи Жан (Тьягу Габриел, 11'), Федерико Баскиротто, Бальтазар Пьерре, Лассана Кулибали, Киалонда Гаспар, Никола Крстович (Анте Ребич, 46'), Тете Моренте, Сантьяго Пьеротти (Конан Н’Дри, 56') Предупреждение: Тете Моренте (52')

«Ювентус» продолжает гонку за место в Лиге чемпионов. У команды Игора Тудора 59 очков и текущее 3-е место в турнирной таблице. Ближайшие преследователи из «Аталанты» и «Болоньи» имеют игру в запасе.

Календарь и таблица Серии А

«Лечче» не смог оторваться от зоны вылета, оставшись на 17-м месте Серии А с 26 баллами.