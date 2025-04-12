Альба: Нужно было прибавлять в атаке

Владимир Москалев и игроки «Ростова» Фото: globallookpress.com
«Мы хорошо играли в защите, также стоит отметить, что мы смогли забить гол, однако все равно нужно было прибавить в атаке.
Мы пытались спасти матч, старались прибавить в атаке и забить еще один гол, однако в этот раз не получилось.
Было больше футбола во втором тайме? Как в первом, так и втором тайме у нас были одни и те же задачи, те же проблемы. Из‑за того, что было больше голевых моментов во втором тайме, возможно, сложилось такое впечатление. Но мы играли одинаково как в первом, так и втором таймах, — приводит слова Альбы "Матч ТВ".
"Ростов" проиграл впервые за 6 игр грозненцам и остается на 8-м месте с 33 очками.
"Ахмат" после домашней победы располагается на 13-м месте в турнирной таблице с 23 баллами.