Альба: Нужно было прибавлять в атаке

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба поделился мыслями после поражения от «Ахмата» (1:2) в гостевом матче 24-го тура РПЛ.

«Мы хорошо играли в защите, также стоит отметить, что мы смогли забить гол, однако все равно нужно было прибавить в атаке.

Мы пытались спасти матч, старались прибавить в атаке и забить еще один гол, однако в этот раз не получилось.

Было больше футбола во втором тайме? Как в первом, так и втором тайме у нас были одни и те же задачи, те же проблемы. Из‑за того, что было больше голевых моментов во втором тайме, возможно, сложилось такое впечатление. Но мы играли одинаково как в первом, так и втором таймах, — приводит слова Альбы "Матч ТВ".

"Ростов" проиграл впервые за 6 игр грозненцам и остается на 8-м месте с 33 очками.

"Ахмат" после домашней победы располагается на 13-м месте в турнирной таблице с 23 баллами.