2-й таймУдинезе — МиланОнлайн
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    Тэмми Абрахам«Удинезе» — «Милан». Онлайн
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    Газизов: В первом тайме мы были прям мощными

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо-Махачкала
    Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился впечатлениями после победного матча своей команды в матче 24-го тура против московского «Спартака» (2:1).

    Шамиль Газизов
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    Шамиль Газизов

    «Могу сказать, что в первом тайме мы были прям мощными. Не думал, что когда‑то силы начнут иссякать. Во втором тайме психология сыграла, "Спартак" показал всю свою мощь, силу. Было очень сложно, в некоторых моментах нам повезло, но везет сильнейшим», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

    Благодаря этой победе, махачкалинцы поднялись в турнирной таблице РПЛ на 9-е место с 27 очками в активе.

    Календарь и таблица РПЛ

    Команда из Дагестана сыграет в следующем туре 19 апреля против «Оренбурга» в Махачкале.

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