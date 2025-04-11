Газизов: В первом тайме мы были прям мощными

Шамиль Газизов Фото: globallookpress.com
«Могу сказать, что в первом тайме мы были прям мощными. Не думал, что когда‑то силы начнут иссякать. Во втором тайме психология сыграла, "Спартак" показал всю свою мощь, силу. Было очень сложно, в некоторых моментах нам повезло, но везет сильнейшим», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».
Благодаря этой победе, махачкалинцы поднялись в турнирной таблице РПЛ на 9-е место с 27 очками в активе.
Команда из Дагестана сыграет в следующем туре 19 апреля против «Оренбурга» в Махачкале.