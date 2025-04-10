Семь футболистов из-за дисквалификации пропустят 24-й тур РПЛ

Футболисты, пропускающие 24-й тур РПЛ из-за дисквалификаций:
- Исмаэл Силва («Ахмат») — перебор жёлтых карточек, один матч
- Виктор Мелёхин («Ростов») — перебор жёлтых карточек, один матч
- Егор Тесленко («Рубин») — удаление, один матч
- Педро («Зенит») — удаление, один матч
- Алексей Сутормин («Ростов») — удаление, два матча (решение КДК РФС)
- Никита Медведев («Пари НН») — два матча (решение КДК РФС)
Напомним, что ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц наложил двухматчевую дисквалификацию на голкипера «Пари НН» Никиту Медведева за нецензурные выражения в адрес официальных лиц матча, хотя он и не был удален.