Семь футболистов из-за дисквалификации пропустят 24-й тур РПЛ

Сразу семь игроков РПЛ не смогут выйти на поле в матчах 24-го тура РПЛ из-за дисквалификации, сообщает официальный сайт лиги.

Футболисты, пропускающие 24-й тур РПЛ из-за дисквалификаций: Исмаэл Силва («Ахмат») — перебор жёлтых карточек, один матч

Виктор Мелёхин («Ростов») — перебор жёлтых карточек, один матч

Егор Тесленко («Рубин») — удаление, один матч

Педро («Зенит») — удаление, один матч

Алексей Сутормин («Ростов») — удаление, два матча (решение КДК РФС)

Никита Медведев («Пари НН») — два матча (решение КДК РФС)

Напомним, что ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц наложил двухматчевую дисквалификацию на голкипера «Пари НН» Никиту Медведева за нецензурные выражения в адрес официальных лиц матча, хотя он и не был удален.