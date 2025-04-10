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    Семь футболистов из-за дисквалификации пропустят 24-й тур РПЛ

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    Сразу семь игроков РПЛ не смогут выйти на поле в матчах 24-го тура РПЛ из-за дисквалификации, сообщает официальный сайт лиги.

    Педро
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    Педро

    Футболисты, пропускающие 24-й тур РПЛ из-за дисквалификаций:
    • Исмаэл Силва («Ахмат») — перебор жёлтых карточек, один матч
    • Виктор Мелёхин («Ростов») — перебор жёлтых карточек, один матч
    • Егор Тесленко («Рубин») — удаление, один матч
    • Педро («Зенит») — удаление, один матч
    • Алексей Сутормин («Ростов») — удаление, два матча (решение КДК РФС)
    • Никита Медведев («Пари НН») — два матча (решение КДК РФС)

  • Голкипер «Пари НН» Медведев дисквалифицирован на два матча РПЛ
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    • Напомним, что ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц наложил двухматчевую дисквалификацию на голкипера «Пари НН» Никиту Медведева за нецензурные выражения в адрес официальных лиц матча, хотя он и не был удален.

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