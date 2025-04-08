Гирасси: Матч против «Барселоны» на общем этапе был невероятным

Форвард дортмундской «Боруссии»высказался о матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Матч против "Барселоны" на общем этапе был невероятным. Результат был не очень хорошим, но сейчас все по-другому, потому что это матч на выбывание. Обе команды поднимут свой уровень игры. Здорово было забить "Барселоне". Они входят в десятку лучших команд мира. Каждый гол имеет значение, особенно в Лиге чемпионов», — цитирует Гирасси Barca Times.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Первый матч 1/4 финала между «Барселоной» и «Боруссией» состоится 9 апреля. Встреча начнется в 22:00 мск.