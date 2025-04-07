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    Писарев: Сутормин подарил победу «Спартаку»

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    Тренер сборной России и бывший футболист «Спартака» Николай Писарев считает, что ключевым моментом матча против «Ростова» стало удаление Алексея Сутормина в конце первого тайма.

    Алексей Сутормин
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    Алексей Сутормин

    «Сутормин подарил "Спартаку" преимущество. При равных составах была равная игра, и ничего не предвещало победы "Спартака". И когда ты получаешь такое преимущество, "Ростову" стало очень тяжело. Не уверен, что "Спартак" бы дожал, если бы удаления не случилось. Дифирамбы "Спартаку" после этой победы я бы не пел», — сказал Писарев в эфире на МАТЧ ПРЕМЬЕР.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» выиграл в 23-м туре РПЛ у «Ростова» со счетом 3:0. Все голы были забиты во втором тайме, когда соперник играл в меньшинстве.

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