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    Лига 1. ПСЖ завоевал титул чемпиона Франции

    Итоги 28-го тура чемпионата Франции по футболу

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    «Сэнт-Этьен» — ПСЖ
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    «Сэнт-Этьен» — ПСЖ
    ПСЖ стал чемпионом французской Лиги 1 досрочно, это уже четвёртое чемпионство парижан подряд. За места в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций поборются «Марсель», «Монако», «Страсбург», «Лион», «Ницца» и «Лилль». До окончания сезона в чемпионате Франции командам осталось сыграть 6 туров.

    Изменения в турнирной таблице

    Всего несколько изменений коснулись турнирной таблицы по итогам матчей 28 тура. В еврокубковой зоне на две строчки вверх поднялись «Страсбург» (4 место) и «Лион» (5 место).

    Календарь и таблица Лиги 1

    На две позиции вниз опустились «Ницца» (6 место) и «Лилль» (7 место).
    Зону вылета покинул «Гавр», которому удалось подняться на 15 место, его место в группе аутсайдеров занял «Реймс» (16 место).

    Чемпион Франции

    «Пари Сен-Жермен» завоевал титул чемпиона Франции за 6 туров до окончания сезона. Парижане набрали 74 очка после того, как одержали победу над командой «Анже» (1:0), победный гол на 55-й минуте забил Дезире Дуэ.

    Стоит отметить, что ПСЖ принадлежит рекорд по количеству титулов, команда 12 раз становилась чемпионом Франции.

    Зона еврокубков

    Второе место в Лиге 1 сохранил «Марсель», который буквально вырвал победу у «Тулузы» в 28 туре (3:2). В составе олимпийцев голами отметились Мейсон Гринвуд и Адриен Рабьо, был зафиксирован и автогол в исполнении Габриэля Суасо. После этой победы «велодромцы» набрали 52 очка.

    «Сент-Этьен» — «Марсель»
    globallookpress.com

    На третьем месте турнирной таблицы расположился «Монако», набрав 50 очков, монегаски в гостях проиграли «Бресту» (1:2).

    В лигочемпионскую четвёрку ворвался некогда аутсайдер Лиги «Страсбург», у которого за плечами 49 баллов. В рамках минувшего тура команда с минимальным счётом выиграла у «Реймса» (1:0).

    Далее в турнирной таблице расположился «Лион» с 48 очками в активе. «Олимпийцы» занимают 5 место, которое даёт право сыграть в Лиге Европы на бдущий евросезон. В 28 туре Лиги 1 «Лион» выиграл у «Лилля» (2:1).

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  • Вчера

    • Замыкает еврокубковую шестёрку (зона Лиги конференций) «Ницца», которая уступила «Нанту» (1:2), «орлята» в этом сезоне французского первенства набраи 47 балла. Столько же баллов у «Лилля», который находится вне зоны еврокубков.

    Зона вылета

    В зоне вылета расположился «Реймс» с 26 набранным очками и 16 местом в турнирной таблице. Строчкой ниже «Сент-Этьен», у которого 23 пункта и «Монпелье», у которого 15 баллов.

    Тур № 29

    Матчи 29 тура чемпионата Франции пройдут с 11 по 13 апреля.

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    ПСЖ в статусе нового чемпиона сыграет свой поединок на выезде против «Нанта» 22 апреля.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    «Марсель», занимающий вторую строчку в чемпионате в гостях сыграет против третьей команды Лиги 1 «Монако», игра состоится 12 апреля.

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