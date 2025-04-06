После серии неудач для «Тоттенхэма» важно наконец-таки выиграть. «Саутгемптон» может стать подарком в этом плане, так как «святые» этот сезон откровенно провалили.
В прошлый раз на «Сент-Мэри» «шпоры» в одну калитку обыграли соперника с общим счетом 5:0. Сейчас «Тоттенхэм» не побеждает уже четвертый тур и за этот период он забил только 2 мяча. Возможно, высокой результативности ждать не стоит, но побеждать хозяева обязаны.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз со ставкой на «Тоттенхэм».
- Букмекеры: 1.42 на победу «Тоттенхэма», 5.20 на ничью, 6.60 на победу «Саутгемптона».
- ИИ прогнозирует победу «шпор» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Саутгемптон» смотрите на LiveCup.Run.
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