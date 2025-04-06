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    «Тоттенхэм» — «Саутгемптон»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 31-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» будет принимать «Саутгемптон». Команды будут играть 6 апреля в 16:00 в Лондоне, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

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    После серии неудач для «Тоттенхэма» важно наконец-таки выиграть. «Саутгемптон» может стать подарком в этом плане, так как «святые» этот сезон откровенно провалили.

    В прошлый раз на «Сент-Мэри» «шпоры» в одну калитку обыграли соперника с общим счетом 5:0. Сейчас «Тоттенхэм» не побеждает уже четвертый тур и за этот период он забил только 2 мяча. Возможно, высокой результативности ждать не стоит, но побеждать хозяева обязаны.

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз со ставкой на «Тоттенхэм».

    • Букмекеры: 1.42 на победу «Тоттенхэма», 5.20 на ничью, 6.60 на победу «Саутгемптона».

    • ИИ прогнозирует победу «шпор» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Саутгемптон» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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