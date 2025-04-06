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    «Спартак» в гостях разгромил «Ростов» в матче РПЛ

    «Ростов» — «Спартак»: счет матча 0:3, обзор голов

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    В 23-м туре российской Премьер-лиги «Ростов» на своем поле потерпел разгромное поражение от московского «Спартака» — 0:3.

    Наиль Умяров
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    Наиль Умяров

    На исходе первого тайма красную карточку получил защитник хозяев Алексей Сутормин.

    После перерыва «Спартак» в большинстве смог додавить «Ростов», забив трижды. Голы на счету Наиля Умярова, Мартинса Перейры и Эзекьеля Барко.

    Календарь и таблица РПЛ

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ростов — Спартак 0:3
    Голы: 0:1 Наиль Умяров (65'), 0:2 Кристофер Мартинс Перейра (68'), 0:3 Эсекьель Барко (88') Ростов: Рустам Ятимов, Виктор Мелёхин, Максим Осипенко, Илья Вахания, Алексей Сутормин, Иван Комаров (Умар Сако, 46'), Даниил Шанталий (Хорен Робертович Байрамян, 72'), Константин Кучаев (Кирилл Щетинин, 72'), Роналдо (Николай Поярков, 84'), Николай Комличенко, Мохаммад Мохеби (Егор Голенков, 29') Спартак: Александр Максименко, Миэнти Абена, Олег Рябчук, Маркос Маркиньос (Solari P., 46'), Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс Перейра, Наиль Умяров, Эсекьель Барко, Тео Бонгонда (Манфред Угальде, 60'), Garcia L. (Данил Пруцев, 77') Предупреждение: Николай Комличенко (45+5') Удаление: Алексей Сутормин (45+4')

    «Спартак» после этого успеха поднялся на второе место с 47 очками. «Ростов» (33) идет седьмым.

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