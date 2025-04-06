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    «Марсель» обыграл «Тулузу» в Лиге 1

    «Марсель» — «Тулуза»: счет матча 3:2, обзор голов

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    В матче 28-го тура французской Лиги 1 «Марсель» на своем поле победил «Тулузу» со счетом 3:2.

    Мэйсон Гринвуд
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    Мэйсон Гринвуд

    Голы в составе хозяев забивали Мэйсон Гринвуд, Адриен Рабьо, еще один мяч в свои ворота забил защитник соперника Габриэль Суазо.

    За «Тулузу» отличились Франк Магри и Венсан Сьерро.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Футбол. Франция. Лига 1
    Марсель — Тулуза 3:2
    Голы: 1:0 Габриэль Суасо (автогол) (21'), 1:1 Франк Магри (28'), 2:1 Мэйсон Гринвуд (57'), 3:1 Адриен Рабьо (64'), 3:2 Венсан Сьерро (76') Марсель: Херонимо Рульи, Жоффрей Кондогбиа, Исмаэль Беннасер (Билал Надир, 90'), Валентин Ронжье, Мэйсон Гринвуд (Амар Дедич, 90'), Адриен Рабьо, Дерек Корнелиус (Поль Лирола, 56'), Луис Энрике, Кентен Мерлен (Улиссес Гарсия, 76'), Ниль Мопе (Jonathan Rowe, 56'), Amir Murillo Тулуза: Гийом Рест, Габриэль Суасо, Марк Маккензи, Чарли Крессвел, Джибриль Сидибе (Jaydee Canvot, 75'), Янн Гбоу (Джошуа Кинг, 75'), Венсан Сьерро, Кристиан Кассерес, Арон Дённум, Франк Магри, Шави Бабика (Noah Edjouma, 75') Предупреждения: Мэйсон Гринвуд (24'), Шави Бабика (32'), Франк Магри (56'), Кристиан Кассерес (68'), Билал Надир (90 + 5')

    Благодаря этой победе «Марсель» снова на втором месте в Лиге 1 с 52 очками. «Тулуза» (34) — 11-я.

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