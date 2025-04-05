Ташуев: Поставил задачу — забить голы. Но они пока, к сожалению, тяжело даются

Главный тренер грозненскоговысказался о матче против(0:0).

«У нас серия семь матчей без поражений, но, к сожалению, не та серия. Нам нужны победы. Но без голов побед не бывает, а голы даются с трудом. Во втором тайме мы соперника переиграли полностью, а гола нет, не хватает. Я вчера говорил футболистам основного состава, что всем атакующим игрокам надо прибавить в позиции "киллера" — каждому нужно хотеть забить гол. Поставил задачу — забить голы. Но они пока, к сожалению, тяжело даются.

Соперник достаточно мощно обороняется, большими силами. Взломать его оборону не так просто. Суть игры в футбол — это гол. Мы над этим много работаем, мы много атакуем, в том числе в играх с топ‑командами. Возможно, не хватает индивидуального мастерства или лидерам надо над этим компонентом работать, действовать более агрессивно агрессию в штрафной площади, не окружать, а завоевывать. Мы сегодня много окружали, но слишком мало завоевывали», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

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