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    Луис Энрике«Локомотив» — «Зенит». Онлайн
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    Ташуев: Поставил задачу — забить голы. Но они пока, к сожалению, тяжело даются

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    Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о матче против «Факела» (0:0).

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    «У нас серия семь матчей без поражений, но, к сожалению, не та серия. Нам нужны победы. Но без голов побед не бывает, а голы даются с трудом. Во втором тайме мы соперника переиграли полностью, а гола нет, не хватает. Я вчера говорил футболистам основного состава, что всем атакующим игрокам надо прибавить в позиции "киллера" — каждому нужно хотеть забить гол. Поставил задачу — забить голы. Но они пока, к сожалению, тяжело даются.

    Соперник достаточно мощно обороняется, большими силами. Взломать его оборону не так просто. Суть игры в футбол — это гол. Мы над этим много работаем, мы много атакуем, в том числе в играх с топ‑командами. Возможно, не хватает индивидуального мастерства или лидерам надо над этим компонентом работать, действовать более агрессивно агрессию в штрафной площади, не окружать, а завоевывать. Мы сегодня много окружали, но слишком мало завоевывали», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

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    У «Ахмата» теперь 20 очков и 13-е место, у «Факела» 15 очков и 15-е место.

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