Робертсон летом покинет «Ливерпуль»

Энди Робертсон Фото: globallookpress.com
Шотландца в основном составе мерсисайдцев, скорее всего, заменит Милош Керкез из «Борнмута». Сейчас 21-летний венгр оценивается на Transfermakt в 35 млн евро.
Букмекеры даже открыли линию на уход Робертсона из клуба.
Клуб Робертсона после летнего трансферного окна:
- 1. Любой клуб Саудовской Аравии — 4.50;
- 2. Любой клуб МЛС — 7.50;
- 3. «Астон Вилла» — 7.50;
- 4. «Вест Хэм» — 7.50;
- 5. «Ноттингем Форест» — 11.00.
31-летний шотландец стал футболистом «Ливерпуля» в 2017 году, перейдя из «Халла». В этом сезоне он сыграл за команду 40 матчей и сделал одну голевую передачу.