Робертсон летом покинет «Ливерпуль»

С большой степенью вероятности из «Ливерпуля» по окончании сезона уйдет левый защитник

Шотландца в основном составе мерсисайдцев, скорее всего, заменит Милош Керкез из «Борнмута». Сейчас 21-летний венгр оценивается на Transfermakt в 35 млн евро.

Букмекеры даже открыли линию на уход Робертсона из клуба.

Клуб Робертсона после летнего трансферного окна: 1. Любой клуб Саудовской Аравии — 4.50;

2. Любой клуб МЛС — 7.50;

3. «Астон Вилла» — 7.50;

4. «Вест Хэм» — 7.50;

5. «Ноттингем Форест» — 11.00.

31-летний шотландец стал футболистом «Ливерпуля» в 2017 году, перейдя из «Халла». В этом сезоне он сыграл за команду 40 матчей и сделал одну голевую передачу.