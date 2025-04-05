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    Пименов: Состав «Крыльев» сильнее, чем у «Локомотива»

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    Заместитель гендира «Крыльев Советов» Руслан Пименов рассказал, что ему в новой должности приходится работать над психологией футболистов самарского клуба, а также сравнил их возможности с игроками «Локомотива».

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    «Было много разговоров с ребятами. Не буду раскрывать деталей, но кое-что в команде мы поменяли. Летом это усилится, и дисциплина в том числе. Благо опыт у меня как футболиста есть, и у наших ребят, например, того же Ивана Сергеева, который добивался больших побед в "Зените". Он может этот опыт передать. Если взять ту же игру с "Локомотивом", у нас по именам намного сильнее футболисты», — цитирует Пименова «ВсеПроСпорт».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 22 туров «Локомотив» идет шестым в таблице РПЛ с 40 очками. «Крылья Советов» (23) — десятые.

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