«парма» не может выиграть четвертый тур подряд, и на фоне «Интера», идет на серии из трех побед, это выглядит мягко говоря неубедительно. «Крестоносцы» неудачно выступили против миланцев в первом круге, проиграв 1:3. Также они уступили в прошлом домашнем матче чемпионата.
«Парма» может удержаться вне зоны вылета даже в случае поражения, но ей все же стоит пытаться взять ничью. «Интеру» победа позволит сохранить отрыв от «Наполи», который сейчас составляет 3 очка.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru дали прогноз на результативность поединка.
- «Интер» — фаворит букмекеров. На лидера Серии А они дают 1.45, тогда как на «Парму» можно поставить за 6.80.
- Искусственный интеллект предлагает ставить на ничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Парма» — «Интер» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 1500USDНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.