5 апреля состоится очередной матч 31-го тура итальянской Серии А, в которомпримет. Начало игры в 19:00 по московскому времени.

«парма» не может выиграть четвертый тур подряд, и на фоне «Интера», идет на серии из трех побед, это выглядит мягко говоря неубедительно. «Крестоносцы» неудачно выступили против миланцев в первом круге, проиграв 1:3. Также они уступили в прошлом домашнем матче чемпионата.

«Парма» может удержаться вне зоны вылета даже в случае поражения, но ей все же стоит пытаться взять ничью. «Интеру» победа позволит сохранить отрыв от «Наполи», который сейчас составляет 3 очка.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru дали прогноз на результативность поединка.

дали прогноз на результативность поединка. «Интер» — фаворит букмекеров. На лидера Серии А они дают 1.45, тогда как на «Парму» можно поставить за 6.80.

Искусственный интеллект предлагает ставить на ничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Парма» — «Интер» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 1500USD Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.