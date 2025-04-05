«Милан» — «Фиорентина»: счет матча 2:2, обзор голов

в домашнем матче 31-го тура Серии А сыграл вничью против— 2:2.

В первом тайме «фиалки» отличились дважды — на 7-й минуте Тиау помог гостям открыть счет автоголом, а на 10-й минуте Мойзе Кен удвоил преимущество флорентийцев. Тэмми Абрахам сократил отставание в счете на 23-й минуте.

Во второй половине встречи «россонери» сравняли счет благодаря голу Луки Йовича на 64-й минуте встречи.

Футбол. Италия. Серия А Милан — Фиорентина 2:2 Голы: 0:1 Малик Тшау (автогол) (7'), 0:2 Мойзе Кин (10'), 1:2 Тэмми Абрахам (23'), 2:2 Лука Йович (64') Милан: Мик Меньян, Кайл Уолкер, Фикайо Томори, Малик Тшау, Тео Эрнандес, Юнус Муса (Лука Йович, 23'), Юссуф Фофана (Самуэль Чуквезе, 81'), Кристиан Пулишич (Варрен Бондо, 80'), Тейьяни Рейндерс, Рафаэл Леау, Тэмми Абрахам (Сантьяго Хименес, 55') Фиорентина: Давид де Хеа, Фабьяно Паризи (Майкл Фолоруншо, 72'), Лука Раньери, Роб Холдинг, Марин Понграчич (Пьетро Комуццо, 72'), Николо Фаджоли, Данило Катальди (Шер Ндур, 59'), Роландо Мандрагора (Ясин Адли, 88'), Альберт Гудмундссон (Лукас Бельтран, 59'), Мойзе Кин, Dodo Предупреждения: Роб Холдинг (31'), Тео Эрнандес (41'), Додо (41'), Кайл Уолкер (45 + 4'), Рафаэл Леау (58'), Кристиан Пулишич (58'), Давид де Хеа (66') Удаление: Raffaele Palladino (90 + 3')

В конце встречи «Фиорентина» забила третий мяч, но он не был засчитан из-за офсайда после просмотра ВАР.

Календарь и таблица Серии А

«Милан» остался на 9-м месте с 48 очками, «Фиорентина» с 52 баллами находится на восьмой строчке турнирной таблицы Серии А.