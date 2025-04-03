Мойес: Гол «Ливерпуля» не должен был быть засчитан

Главный тренервысказался о матче против(0:1).

«Я думаю, что сегодня мы были намного ближе к ним, чем я ожидал, когда пришел в клуб.

В двух матчах мы хорошо боролись против них. Сегодня все было очень плотно. Гол из офсайда, который они забили, сделал разницу в игре сегодня вечером».

Гол? Игроки позади Джерреда мешали ему выбить мяч. Это легкое решение. Я не вижу ни одной причины, по которой не должен быть зафиксирован офсайд«, цитирует Мойеса BBC.

Календарь и таблица АПЛ

"Ливерпуль" продолжает лидировать в таблице АПЛ с 73 очками. "Эвертон" с 34 очками идет на 15-й строчке.