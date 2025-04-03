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  • 09:08
    • Флик прокомментировал победу над «Атлетико»
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    Флик прокомментировал победу над «Атлетико»

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Барселона Атлетико
    Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе команды над «Атлетико» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании. Каталонцы одолели соперника со счетом 1:0.

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    «Я очень счастлив. Горжусь командой. Мы проделали фантастическую работу в обеих половинах матча. По-разному в каждом тайме, но сыграли очень хорошо. Мы знаем, что в футболе всё меняется очень быстро. Сейчас мы очень рады за команду, мы сильно прогрессируем. Это ценно, но не стоит считать себя фаворитами.

    Я смотрю только на следующий матч, и так каждую неделю. У нас по три дня на подготовку к каждому матчу, нужно восстановить игроков. Тренировки сейчас больше похожи на восстановительные занятия», — приводит слова Флика Marca.

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    В финале Кубка Испании «Барселона» встретится с «Реалом».

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