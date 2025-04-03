Флик: Грядущие несколько недель будут непростыми, но у нас фантастическая команда

Главный тренервысказался о возможном выигрыше требла в этом сезоне.

Напомним, что «Барселона» продолжает борьбу за чемпионат и Кубок страны, а также за Лигу чемпионов.

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«Мы можем мечтать, но должны сосредоточиться на том, чего хотим. Мы вернёмся домой, поспим, а затем приступим к тренировкам и восстановлению.

Следующий соперник — "Бетис". Грядущие несколько недель будут непростыми, но у нас фантастическая команда. Клуб и болельщики могут гордиться командой», — приводит слова Флика Marca.