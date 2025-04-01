Симеоне — о предстоящей игре с «Барселоной»: Это матч против соперника, который играет потрясающе

Главный тренервысказался о предстоящем матче противв полуфинале Кубка Испании.

«Болельщики вели себя одинаково каждый год с тех пор, как я пришел в клуб. Они пели на протяжении матчей, давали нам невероятную энергию, мощь стадиона помогает команде.

Но завтра не финал, а полуфинал, в котором мы можем получить право сыграть в финале. Это матч против соперника, который играет потрясающе.

Я говорю только о своих ощущениях: мы проводим очень хороший сезон, команда отлично боролась в Лиге чемпионов и делает это в Ла Лиге. Мы не проваливаемся из матча в матч.

Мы пройдем через разные моменты в этой игре. Соперник будет владеть преимуществом, и мы постараемся повторить прошлые матчи. Я не думаю, что будут большие изменения с обеих сторон», — приводит слова Симеоне Marca.

«Атлетико» и «Барселона» сыграют между собой в среду, 2 апреля. Первая игра завершилась со счетом 4:4.