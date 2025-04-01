Роналду летом может вернуться в «Реал»

Форвард «Аль-Насра»может перейти в «Реал» летом 2025 года. Об этом информирует Sky Sports

По данным источника, 40-летний Криштиану намерен сыграть на клубном чемпионате мира-2025, на который саудовский клуб не смог квалифицироваться, поэтому рассматривает вариант с подписанием краткосрочного контракта с «Реалом».

ФИФА откроет специальные трансферные окна с 1 по 10 июня, и у португальца будет возможность подписать соглашение со сливочными на один турнир.

Роналду стал футболистом «Аль-Насра» в конце 2022 года. Его контракт с саудовцами рассчитан до июня 2025-го.

За «Реал» Криштиану выступал с 2009 по 2018 год.