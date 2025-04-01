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    Роналду летом может вернуться в «Реал»

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    Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду может перейти в «Реал» летом 2025 года. Об этом информирует Sky Sports.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    По данным источника, 40-летний Криштиану намерен сыграть на клубном чемпионате мира-2025, на который саудовский клуб не смог квалифицироваться, поэтому рассматривает вариант с подписанием краткосрочного контракта с «Реалом».

    ФИФА откроет специальные трансферные окна с 1 по 10 июня, и у португальца будет возможность подписать соглашение со сливочными на один турнир.

    Роналду стал футболистом «Аль-Насра» в конце 2022 года. Его контракт с саудовцами рассчитан до июня 2025-го.

    За «Реал» Криштиану выступал с 2009 по 2018 год.

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