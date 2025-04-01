Личка поздравил Дзюбу с рекордом

Наставник московского «Динамо»высказался о рекорде форварда «Акрона» и сборной России

«Рекорды рано или поздно должны быть побиты. Поздравляю Артема, которому удалось превзойти результат Александра Кержакова. 31 гол в сборной — это достаточно хорошо, это может стать мотивацией для других бомбардиров, которые захотят приблизиться к этому результату.

Желаю, чтобы следующим парнем, который побьет данный рекорд, стал Костя. Может быть, для Тюки это станет мечтой, когда он вернется», — цитирует Личку РИА Новости.

Напомним, ранее 36-летний Артем Дзюба отличился забитым мячом, благодаря которому установил новый рекорд по голам за сборную России, превзойдя достижение Александра Кержакова (31 против 30).