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    Рашфорд: Сейчас я наслаждаюсь футболом

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    Форвард «Астон Виллы» Маркус Рашфорд остался очень доволен своей игрой в матче против «Престона» (3:0) в четвертьфинале Кубка Англии, где он забил два мяча и помог свой команде пробиться в полуфинал турнира.

    Маркус Рашфорд
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    Маркус Рашфорд

    «Это прекрасное чувство. Для нападающего всегда приятно забивать голы, так что, надеюсь, так будет и дальше. Я чувствую, что становлюсь лучше и играю лучше с тех пор, как я присоединился к "Астон Вилле". Мое тело чувствует себя хорошо, и сейчас я наслаждаюсь футболом», — приводит Goal слова Рашфорда.

    Календарь и таблица АПЛ

    Первый гол 27-летний игрок забил на 58-й минуте, а спустя оформил дубль, реализовав пенальти. В «Астон Вилле» Рашфорд выступает на правах аренды, а принадлежит «Манчестер Юнайтед». Всего после перехода нападающий сыграл 10 матчей, забил 2 мяча и сделал 4 ассиста.

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