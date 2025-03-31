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    Пятибратов: Ответственности с себя не снимаю, но «Факел» потерял очки из-за судейских ошибок

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    Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о своем уходе с этого поста.

    Дмитрий Пятибратов
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    Дмитрий Пятибратов

    «Я буду говорить объективно, ответственности с себя не снимаю. Работа тренера — правильно разобраться в ситуации и понять, в чём проблема. Но есть вещи, которые невозможно отрицать — "Факел" потерял очки из-за судейских ошибок. Представьте ситуацию, если бы у нас было на пять-шесть очков больше. Да была бы совершенно другая картина! Команда точно так же боролась бы за выживание, но мы бы не были на предпоследнем месте. У меня болезненное отношение, когда судья ошибается в матче с "Факелом".

    Да, арбитр может ошибиться из-за сложного и динамичного футбола. Но есть хорошие квалифицированные ребята, которые сидят на VAR. Идёт пауза, они смотрят повтор и принимают непонятное решение! Мы пострадали — тренер, клуб, руководство, болельщики. В следующей встрече с "Оренбургом", в "матче жизни", у нас удаляют Мертенса. Опять VAR с квалифицированными арбитрами не может увидеть, было ли нарушение. Это для меня непонятно. А после этого они как ни в чём не бывало получают назначение на следующий матч. Я не говорю о заговорах или предвзятости — не моя тема. Я говорю по факту — пострадали люди. Мы могли набирать очки.

    "Факел" не такой богатый клуб, но посмотрите, сколько было дискуссий по офсайду во встрече "Спартак" — "Зенит". До сих пор все нервничают. Надо, чтобы была единая трактовка всех правил. Об этом говорят все, но пока не получилось устранить эту проблему. Лучше бы мы разговаривали про футбол и тактику», — цитирует Пятибратова «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    В 22-м туре «Факел» потерпел разгромное поражение в гостях от «Краснодара» (0:5), сейчас команда идет на 15-й строчке в таблице РПЛ с 14 очками.

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