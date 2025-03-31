Альба: Задача прежняя — выигрывать каждый следующий матч

Главный тренервысказался о матче против(3:2).

«Комличенко доволен победой, но он ранен, побитый и весь в крови. Поменять в перерыве желания не было, он был полностью сконцентрирован на матче, погружен в игру. Единственное, нужно было остановить кровь. Если бы этого не сделали, много проблем могло бы возникнуть.

Что касается Осипенко и незабитого пенальти, вопросов о том, кто будет бить дальше, не возникнет. Иногда он забивает, иногда — нет. Он лучший пенальтист в команде и продолжит это делать.

Первые 10–15 минут у нас был, можно сказать, минус один игрок, мы занимались Комличенко, пытались остановить кровь. С его появлением игра в первом тайме чуть исправилась. В перерыве мы внесли коррективы, особенно по части защиты, и во втором тайме играли гораздо‑гораздо лучше.

Наша задача на сезон — набирать как можно больше очков во всех турнирах, где мы участвуем. Задача прежняя — выигрывать каждый следующий матч», — цитирует Альбу «Матч ТВ».

«Ростов» поднялся на 7-е место с 33 очками. «Акрон» — (25) — девятый.