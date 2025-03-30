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    Ташуев: Ничья со «Спартаком» — закономерный результат

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    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подвел итог матча против «Спартака» (0:0).

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    «Мы всегда хотим большего. В этом матче и "Спартак" хотел большего, и мы. Думаю, закономерный результат. Моменты были и у нас, и у "Спартака". Понимали силу "Спартака" и что будет битва. Может быть, не столь был смотрибельный футбол с точки зрения креативной составляющей, но соперники давали мало пространства друг другу, было много единоборств. Но футбол часто красит энергия бойцов. Она держит в напряжении, в том числе и болельщиков.

    Позитивный матч в том плане, что мы не уступали лидеру и до конца боролись за инициативу. Обе команды хотели выиграть. Это закономерный результат. Мы должны держать такой уровень интенсивности со всеми командами.

    Что касается игры Шелии, чем силен хороший вратарь: когда мало моментов, но ты реагируешь в нужный момент. Как среагировал Максименко в ситуации с Мелкадзе. Так же и Гиорги. Качество проявляется тогда, когда мало моментов, но в нужный момент сконцентрирован и готов совершить этот маленький сейв, чтобы помочь команде. Заслуженно», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» после этой игры имеет в своем активе 44 очка и занимает второе место в турнирной таблице, «Ахмат» (19) — четырнадцатый.

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