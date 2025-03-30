Сперцян: Нужно продолжать скромно работать, верить в себя и побеждать

Полузащитниквысказался о победе в матче с(5:0).

«Был тяжелый первый тайм, но хорошо вышли на второй и заслуженно забили голы. Очень соскучился по футболу, три дня работал с командой, получил шанс выйти. Удалось забить очень важный мяч, он немного успокоил.

Мы можем и биться, и спокойно играть в футбол — это хорошее качество. Нужно продолжать скромно работать, верить в себя и побеждать», — цитирует Сперцяна «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Победа позволила «Краснодару» набрать 49 очков и упрочить лидерство в РПЛ. В активе «Факела» 14 баллов и предпоследняя строчка.