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    «Арсенал» — «Торпедо»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 26-го тура Первой лиги России «Арсенал» проиграл «Торпедо» со счетом 0:1

    «Торпедо»
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    «Торпедо»

    Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Марио Чурич.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Арсенал Тула — Торпедо 0:1
    Гол: 0:1 Марио Чурич (87') Арсенал Тула: Михаил Цулая, Кирилл Большаков, Эрвинг Ботака-Иобома (Давид Семенчук, 65'), Тигран Аванесян, Артём Попов, Данил Липовой (Ансор Хабибов, 65'), Сергей Ткачёв (Reyes E., 46'), Владислав Левин, Penchikov D., Brnovic M., Djuranovic U. (Амур Калмыков, 65') Торпедо: Виталий Ботнарь, Боян Роганович, Сергей Бородин, Глеб Шевченко, Александр Иваньков, Марио Чурич, Равиль Нетфуллин (Хетаг Хосонов, 46'), Ираклий Манелов (Владислав Галкин, 87'), Руслан Червяков (Александр Чупаев, 39'), Александр Юшин (Alykulov G., 39'), Guzman Y. (Игорь Горбунов, 73')

    У «Торпедо» стало 51 очко и второе место. У «Арсенала» 33 балла и восьмая строчка.

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    В параллельной игре «Родина» на выезде переиграла «Ротор» со счетом 1:0.

    Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Йорди Рейна на 25-й минуте встречи.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Ротор — Родина 0:1
    Голы: 0:1 Йорди Рейна (25'), 2:0 Эдуард Сперцян (66') Ротор: Гиорги Шелия, Арсен Адамов, Надер Гандри, Турпал Ибишев, Дарко Тодорович, Максим Самородов, Амин Талал, Лечи Садулаев, Даниил Павлович Уткин, Георгий Мелкадзе, Silva I. Родина: Александр Максименко (Иван Тимошенко, 68'), Срджан Бабич, Алексис Дуарте, Маркос Маркиньос, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Наиль Умяров, Кристофер Мартинс Перейра, Эсекьель Барко, Манфред Угальде, Garcia L. Предупреждение: Надер Гандри (15')

    По итогам этого матча «Родина» (32 очка) стала десятой, «Ротор» (33) — девятый.

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