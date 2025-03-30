1-й таймНаполи — МиланОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристиан Пулишич«Наполи» — «Милан». Онлайн
    Все новости спорта

    Лусиано Гонду: Было очень важно победить, чтобы повысить уверенность в своих силах

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Рубин
    Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду высказался о разгромной победе своей команды в матче 22-го тура РПЛ против «Рубина» (4:0).

    Лусиано Гонду — нападающий «Зенита»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лусиано Гонду — нападающий «Зенита»

    «Действительно, было очень важно победить, чтобы немного повысить уверенность в своих силах. Мы потерпели обидное поражение в принципиальном противостоянии, но жаловаться и вспоминать бесполезно — это ничем не поможет.

    Нужно продолжать действовать как сегодня. Впереди восемь финалов. Будем стараться выложиться на максимум», — передает слова Гонду Чемпионат.

  • «Зенит» — «Рубин» 4:0. Онлайн
  • «Зенит» одержал крупную победу над «Рубином»
  • Сегодня

    • После этого матча «Зенит» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 46-ю очками в активе.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Наполи» будет торопиться!
  • «Наполи» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • На льду лидера Востока «Баффало» ждет провал
  • «Вашингтон» — «Баффало». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Джокович обыграет Меньшика и возьмет 100-й титул в карьере?
  • Меньшик — Джокович. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.86
  • Экспресс дня 30 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вашингтон — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Меньшик — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Акрон — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Лацио — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Сибирь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джере — Навоне
  • Теннис
  • Завтра в 12:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры