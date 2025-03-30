Лусиано Гонду: Было очень важно победить, чтобы повысить уверенность в своих силах

Нападающийвысказался о разгромной победе своей команды в матче 22-го тура РПЛ против(4:0).

«Действительно, было очень важно победить, чтобы немного повысить уверенность в своих силах. Мы потерпели обидное поражение в принципиальном противостоянии, но жаловаться и вспоминать бесполезно — это ничем не поможет.

Нужно продолжать действовать как сегодня. Впереди восемь финалов. Будем стараться выложиться на максимум», — передает слова Гонду Чемпионат.

После этого матча «Зенит» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 46-ю очками в активе.