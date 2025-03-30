Байер оживил «Боруссию»: Дортмунд возвращается в борьбу за еврокубки

Ждать пришлось долго, но Дортмунд терпел
С первых минут «Боруссия» завладела инициативой, но в её действиях сквозило что-то тревожное. Да, атаки накатывались волна за волной, но каждое движение будто требовало дополнительного подтверждения. Неуверенность? Страх? Или просто тяжёлый груз разочарований последних недель?
Впрочем, пока «Майнц» пытался выйти из обороны, «Боруссия» методично искала бреши. Были моменты у Байера, были попытки Адейеми, но Робин Центнер стоял стеной.
Но вот 39-я минута. Простая атака, которую «Майнц» должен был разрядить. Но мяч проходит через линию обороны, и Адейеми, оказавшись в нужном месте, элегантно выкатывает его под удар Байеру. 1:0. Простая, но убийственная комбинация, которая наконец заставила «Вестфаленштадион» взорваться.
Джан — лидер, который нужен Ковачу
Едва «Майнц» начал осознавать, что ему теперь надо атаковать, как Дортмунд ударил во второй паз. Три минуты спустя после первого гола — стандарт, угол поля, и вот уже мяч летит в штрафную. Шлоттербек пасует, Эмре Джан взмывает в воздух — 2:0.
Стадион гудел. После всех этих унылых месяцев, когда «Боруссия» то теряла очки, то играла безвольно, команда наконец выглядела живой. Эмре Джан был в эпицентре празднования — капитан, который знает, как брать на себя ответственность.
«Майнц» сопротивляется, Дортмунд не отпускает
После перерыва гости попытались показать, почему они вообще-то ведут борьбу за Лигу чемпионов (и даже после поражения остаются на 4 месте). «Майнц» прижал «Боруссию» к воротам, заставил Грегора Кобеля совершить пару сейвов, заставил трибуны немного занервничать.
Но как только показалось, что интрига может вернуться — Байер решил иначе. 72-я минута. Ещё одна передача Шлоттербека, ещё одно точное движение форварда — 3:0.
Всё? Почти. «Майнц» не сдался. Через несколько минут Пол Небель нашёл возможность пробить, и пусть гол вышел смазанным, счёт стал 3:1. Но больше ничего гости так и не придумали.
Победа, но впереди — решающее испытание
Этот вечер принёс Дортмунду не только три очка, но и надежду. Ковач, который начинал свою работу с худшего старта за 17 лет, увидел команду, способную доминировать. Но, чтобы закрепить успех, «Боруссия» должна выдержать настоящий экзамен: впереди «Фрайбург», «Барселона» и «Бавария».
Календарь и таблица Бундеслиги
Если дортмундцы хотят вернуть себе статус гранда в глазах болельщиков, победы над «Майнцем» недостаточно.