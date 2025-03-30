Байер оживил «Боруссию»: Дортмунд возвращается в борьбу за еврокубки

Для Нико Ковача победа в этом матче занчила куда больше, чем просто три очка. После череды провалов и сомнительной игры «Боруссия» оказалась в положении, где любая осечка могла поставить крест на амбициях в Бундеслиге. Но вот появился «Майнц» — команда, которая на бумаге казалась неудобным соперником. Впрочем, реальность оказалась иной.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия Д — Майнц 3:1 Голы: 1:0 Максимилиан Байер (39'), 2:0 Эмре Джан (42'), 3:0 Максимилиан Байер (72'), 3:1 Пауль Небель (76') Боруссия Д: Грегор Кобель, Вальдемар Антон (Рами Бенсебаини, 90'), Нико Шлоттербек, Ян Коуту (Daniel Svensson, 62'), Юлиан Рюэрсон, Эмре Джан, Паскаль Грос, Салих Озкан (Никлас Зюле, 79'), Карим Адейеми (Джейми Байно-Гиттенс, 90'), Юлиан Брандт (Карни Чуквуэмека, 79'), Максимилиан Байер Майнц: Робин Центнер, Сильван Видмер (Nikolas Veratschnig, 66'), Андреас Ханше-Ольсен, Моритц Йенц, Данни да Коста, Ли Джэ Сон (Хон Хён-сок, 66'), Пауль Небель (Арминдо Зиб, 88'), Антони Каси (Арно Норден, 88'), Надим Амири, Кайсю Сано, Жонатан Буркардт (Нельсон Вайпер, 71') Предупреждения: Ян Коуту (45'), Нико Шлоттербек (89')

Ждать пришлось долго, но Дортмунд терпел

С первых минут «Боруссия» завладела инициативой, но в её действиях сквозило что-то тревожное. Да, атаки накатывались волна за волной, но каждое движение будто требовало дополнительного подтверждения. Неуверенность? Страх? Или просто тяжёлый груз разочарований последних недель?

Впрочем, пока «Майнц» пытался выйти из обороны, «Боруссия» методично искала бреши. Были моменты у Байера, были попытки Адейеми, но Робин Центнер стоял стеной.

Но вот 39-я минута. Простая атака, которую «Майнц» должен был разрядить. Но мяч проходит через линию обороны, и Адейеми, оказавшись в нужном месте, элегантно выкатывает его под удар Байеру. 1:0. Простая, но убийственная комбинация, которая наконец заставила «Вестфаленштадион» взорваться.

Игроки Дортмунда празднуют гол globallookpress.com

Джан — лидер, который нужен Ковачу

Едва «Майнц» начал осознавать, что ему теперь надо атаковать, как Дортмунд ударил во второй паз. Три минуты спустя после первого гола — стандарт, угол поля, и вот уже мяч летит в штрафную. Шлоттербек пасует, Эмре Джан взмывает в воздух — 2:0.

Шлоттербек готовится подавать угловой globallookpress.com

Стадион гудел. После всех этих унылых месяцев, когда «Боруссия» то теряла очки, то играла безвольно, команда наконец выглядела живой. Эмре Джан был в эпицентре празднования — капитан, который знает, как брать на себя ответственность.

«Майнц» сопротивляется, Дортмунд не отпускает

После перерыва гости попытались показать, почему они вообще-то ведут борьбу за Лигу чемпионов (и даже после поражения остаются на 4 месте). «Майнц» прижал «Боруссию» к воротам, заставил Грегора Кобеля совершить пару сейвов, заставил трибуны немного занервничать.

Но как только показалось, что интрига может вернуться — Байер решил иначе. 72-я минута. Ещё одна передача Шлоттербека, ещё одно точное движение форварда — 3:0.

Максимилиан Байер globallookpress.com

Всё? Почти. «Майнц» не сдался. Через несколько минут Пол Небель нашёл возможность пробить, и пусть гол вышел смазанным, счёт стал 3:1. Но больше ничего гости так и не придумали.

Победа, но впереди — решающее испытание

Этот вечер принёс Дортмунду не только три очка, но и надежду. Ковач, который начинал свою работу с худшего старта за 17 лет, увидел команду, способную доминировать. Но, чтобы закрепить успех, «Боруссия» должна выдержать настоящий экзамен: впереди «Фрайбург», «Барселона» и «Бавария».

Календарь и таблица Бундеслиги

Если дортмундцы хотят вернуть себе статус гранда в глазах болельщиков, победы над «Майнцем» недостаточно.