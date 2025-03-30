«Балтика» — «Чайка»: счет матча 4:0, обзор голов

В матче 26-го тура Первой лигиразгромиласо счетом 4:0.

В первом тайме голами в этой игре смогли отметиться Николай Титков (дважды) Евгений Чернов и Брайан Хиль.

Футбол. Россия. Первая лига Балтика — Чайка 4:0 Голы: 1:0 Николай Титков (9'), 2:0 Евгений Чернов (15'), 3:0 Gil Hurtado B. (17'), 4:0 Николай Титков (19'), 5:0 (61') Балтика: Максим Бориско, Натан Гассама, Кевин Андраде, Сергей Варатынов, Евгений Чернов, Николай Титков (Виталий Лисакович, 64'), Илья Петров (Александр Осипов, 46'), Андрей Мендель (Олег Исаенко, 64'), Владислав Саусь, Максим Петров (Юрий Ковалёв, 46'), Gil Hurtado B. (Ozdoev R., 74') Чайка: Андрей Ходанович, Никита Кармаев, Камиль Ибрагимов, Дмитрий Пивоваров (Олег Николаев, 67'), Андрей Евдокимов (Данил Пелих, 46'), Муслим Бамматгереев, Эльдияр Зарыпбеков, Данила Янов (Никита Маляров, 67'), Ярослав Арбузов (Станислав Библик, 67'), Владислав Лазарев, Александр Хохлачев (Владислав Руденко, 67')

Календарь и таблица ФНЛ

«Балтика» набрала 56 баллов и уверенно лидирует в турнирной таблице. В активе «Чайки» 30 очков и 12-е место.