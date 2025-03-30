1-й таймНаполи — МиланОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристиан Пулишич«Наполи» — «Милан». Онлайн
  • 21:35
    • «Зенит» во втором тайме разгромил «Рубин»
    Все новости спорта

    «Балтика» разбила «Чайку»

    «Балтика» — «Чайка»: счет матча 4:0, обзор голов

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Балтика Чайка
    В матче 26-го тура Первой лиги «Балтика» разгромила «Чайку» со счетом 4:0.

    Андрей Талалаев (главный тренер «Балтики»)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Талалаев (главный тренер «Балтики»)

    В первом тайме голами в этой игре смогли отметиться Николай Титков (дважды) Евгений Чернов и Брайан Хиль.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Балтика — Чайка 4:0
    Голы: 1:0 Николай Титков (9'), 2:0 Евгений Чернов (15'), 3:0 Gil Hurtado B. (17'), 4:0 Николай Титков (19'), 5:0 (61') Балтика: Максим Бориско, Натан Гассама, Кевин Андраде, Сергей Варатынов, Евгений Чернов, Николай Титков (Виталий Лисакович, 64'), Илья Петров (Александр Осипов, 46'), Андрей Мендель (Олег Исаенко, 64'), Владислав Саусь, Максим Петров (Юрий Ковалёв, 46'), Gil Hurtado B. (Ozdoev R., 74') Чайка: Андрей Ходанович, Никита Кармаев, Камиль Ибрагимов, Дмитрий Пивоваров (Олег Николаев, 67'), Андрей Евдокимов (Данил Пелих, 46'), Муслим Бамматгереев, Эльдияр Зарыпбеков, Данила Янов (Никита Маляров, 67'), Ярослав Арбузов (Станислав Библик, 67'), Владислав Лазарев, Александр Хохлачев (Владислав Руденко, 67')

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Балтика» набрала 56 баллов и уверенно лидирует в турнирной таблице. В активе «Чайки» 30 очков и 12-е место.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Наполи» будет торопиться!
  • «Наполи» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • На льду лидера Востока «Баффало» ждет провал
  • «Вашингтон» — «Баффало». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Джокович обыграет Меньшика и возьмет 100-й титул в карьере?
  • Меньшик — Джокович. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.86
  • Экспресс дня 30 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вашингтон — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Меньшик — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Акрон — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Лацио — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Сибирь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Адмирал — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры