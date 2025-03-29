Тикнизян: Нужно обсудить причину произошедшего внутри коллектива

Хавбек московского «Локомотива»высказался о матче 22-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов». Москвичи уступили со счетом 1:5.

«Сейчас трудно говорить что‑либо, на самом деле. Такие матчи, к сожалению, случаются, и после подобных поражений тяжело давать какие‑либо комментарии. Сейчас самое важное обсудить причину произошедшего внутри коллектива, найти ответы на вопросы и двигаться дальше.

Уже через неделю игра с "Зенитом", очень важная с турнирной точки зрения. Только время покажет, получится ли у нас оттолкнуться от результата с "Крыльями" и перевернуть всё через неделю», — приводит слова Тикнизяна «Матч ТВ».

В текущем сезоне Тикнизян провел за «Локомотив» 28 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал 4 ассиста.

Контракт с футболистом истекает в июне 2026 года.

После 22 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков.