«Страсбург» — «Лион»: счет матча 4:2, обзор голов

одержал уверенную победу над(4:2) в матче 27-го тура французской Лиги 1.

В составе хозяев отличились Андрей Сантос на 55-й минуте, Дилан Баква на 60-й минуте, Эмануэль Эмега на 74-й минуте и Самуэль Амо-Амейо на 89-й.

У «Лиона» голы записали на свой счет Корентин Толиссо на 62-й минуте и Жорж Микаутадзе на 90+7-й минуте с пенальти.

Футбол. Франция. Лига 1 Страсбург — Лион 4:2 Голы: 1:0 Andrey Santos (55'), 2:0 Дилан Баква (60'), 2:1 Корентин Толиссо (62'), 3:1 Эмануэль Эмегха (74'), 4:1 Самуэль Амо-Амейо (89'), 4:2 Жорж Микаутадзе (пенальти) (90 + 7') Страсбург: Джордже Петрович, Гела Дуэ, Мамаду Сарр, Исмаэль Дукуре, Валентин Барко (Абакар Силла, 90'), Феликс Лемарешаль, Дилан Баква (Томас Делаин, 90'), Диегу Морейра, Эмануэль Эмегха (Секу Мара, 90'), Andrey Santos, Sebastian Nanasi (Самуэль Амо-Амейо, 70') Лион: Лукас Перри, Абнер Винисиус (Николас Тальяфико, 85'), Мусса Ньякат, Клинтон Мата, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Корентин Толиссо, Эрнест Нуама (Александр Ляказетт, 78'), Жордан Верету (Тьяго Альмада, 70'), Таннер Тессманн (Неманья Матич, 85'), Жорж Микаутадзе, Райан Шерки Предупреждения: Andrey Santos (66'), Эмануэль Эмегха (82'), Райан Шерки (82'), Таннер Тессманн (83')

После этого матча «Страсбург» занимает 5-е место в таблице Лиги 1 с 46-ю очками в активе. «Лион» — на 6-й строчке (45).