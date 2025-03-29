Личка: Счастлив, что у нас получилось победить с таким хорошим счетом

Главный тренер московскогоподвел итог матча против(5:1).

«Счастлив, что у нас получилось победить с таким хорошим счетом. Мы забили пять голов, значит, реализация была неплохая. Могли использовать больше ситуаций с выходом один на один в первом тайме.

Когда "Оренбург" забил, мне казалось, что офсайда не было. Когда уже мы забили два гола, немного успокоились. Мне не хватило передач за спину и вертикальной игры. Против команды с последнего места надо играть в интенсивный футбол.

Гладышев? Я его держал на поле потому, что был уверен, что он забьет, что наконец‑то это получится, но не вышло. Нужно забывать матчи, в которых не можешь забить, продолжать работать», — цитирует Личку «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

У «Динамо» теперь 42 очка и четвертое место в турнирной таблице. У «Оренбурга» осталось 11 баллов и последняя строчка.