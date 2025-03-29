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    Николай Калинский«Химки» — «Пари НН». Онлайн
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    Личка: Счастлив, что у нас получилось победить с таким хорошим счетом

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    Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка подвел итог матча против «Оренбурга» (5:1).

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Счастлив, что у нас получилось победить с таким хорошим счетом. Мы забили пять голов, значит, реализация была неплохая. Могли использовать больше ситуаций с выходом один на один в первом тайме.

    Когда "Оренбург" забил, мне казалось, что офсайда не было. Когда уже мы забили два гола, немного успокоились. Мне не хватило передач за спину и вертикальной игры. Против команды с последнего места надо играть в интенсивный футбол.

    Гладышев? Я его держал на поле потому, что был уверен, что он забьет, что наконец‑то это получится, но не вышло. Нужно забывать матчи, в которых не можешь забить, продолжать работать», — цитирует Личку «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    У «Динамо» теперь 42 очка и четвертое место в турнирной таблице. У «Оренбурга» осталось 11 баллов и последняя строчка.

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