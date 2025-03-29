ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Эзе зажег. «Кристал Пэлас» разобрался с «Фулхэмом» и вышел в полуфинал Кубка Англии

    Команда Оливера Гласнера в шаге от второго в истории выхода в финал

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Кристал Пэлас Фулхэм
    Вся лентаСамое главное
    Николай Наумов «Леонченко нужно было выгонять из "Локо" после нашествия немцев». Николай Наумов — о проблемах «железнодорожников» и борьбе за золото в РПЛ Дарья КасаткинаПочти сюрприз: Касаткина будет выступать за Австралию «Кристал Пэлас» — «Фулхэм»Эзе зажег. «Кристал Пэлас» разобрался с «Фулхэмом» и вышел в полуфинал Кубка Англии
  • 18:58
    • «Локомотив» победил «Торпедо» и повел в серии 2:0
  • 18:30
    • ЦСКА — «Динамо» Мх: стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ
    Все новости спорта
    «Кристал Пэлас» — «Фулхэм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Кристал Пэлас» — «Фулхэм»
    «Кристал Пэлас» уверенно разобрался с «Фулхэмом» (3:0) и вышел в полуфинал Кубка Англии. Несмотря на активное начало со стороны хозяев, именно «орлы» продемонстрировали класс и реализацию, отправив соперника за борт турнира.

    Яркий старт «Фулхэма» без голов

    Поддерживаемый домашними трибунами «Фулхэм» вышел на поле с отличным настроем. Уже на второй минуте Родриго Мунис прорвался в штрафную, обыграл нескольких соперников и пробил в дальний угол, но мяч прошел мимо.

    Команда Марку Силвы активно прессинговала, выигрывала подборы и старалась взломать оборону гостей. Однако толку от этого было мало — удары Андреаса Перейры и Калвина Бэсси либо летели мимо, либо не представляли угрозы для Дина Хендерсона.

    «Фулхэм» — «Кристал Пэлас»
    globallookpress.com

    Ближе к середине тайма «Фулхэм» немного сбавил темп, а «Кристал Пэлас» этим моментально воспользовался.

    Эзе берет игру на себя

    На 34-й минуте гости провели молниеносную контратаку. Пока Мунис искал взглядом судью, требуя фол, «Пэлас» разогнал атаку через левый фланг. Тайрик Митчелл отдал передачу на Эберечи Эзе, который легко ушел от Саши Лукича и мастерски уложил мяч в дальний угол — 0:1.

    «Фулхэм» — «Кристал Пэлас»
    globallookpress.com

    Хозяева еще не успели оправиться от первого пропущенного, как получили второй. Спустя четыре минуты все тот же Эзе включил режим дриблёра, убрал оппонента и закрутил передачу точно на Исмаилу Сарра. Сенегалец головой переправил мяч в сетку — 0:2.

    Стадион «Крейвен Коттедж», который до этого гудел, мгновенно замолчал.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Второй тайм без шансов для хозяев

    После перерыва «Фулхэм» попытался вернуть интригу. Вилллиан опасно бил в дальний угол — Хендерсон выручил. Еще один момент был после углового: Бэсси едва не переправил мяч в сетку с нескольких метров, но гости отбились.

    Марку Силва выпустил свежих игроков, однако никаких дивидендов это не принесло. «Пэлас» спокойно держал оборону, не позволяя хозяевам создать ничего серьезного.

    «Фулхэм» — «Кристал Пэлас»
    globallookpress.com

    А на 75-й минуте гости окончательно добили соперника. Эдди Нкетиа, который появился на поле за несколько минут до этого, получил пас в штрафной, воспользовался ошибкой Бэсси и не оставил шансов Лено — 0:3.

    «Кристал Пэлас» в полуфинале, «Фулхэм» снова в пролете

    Для «Фулхэма» это пятое подряд поражение в четвертьфинале Кубка Англии. Лондонцы не могут пробиться в полуфинал с 2002 года.

    «Фулхэм» — «Кристал Пэлас»
    globallookpress.com

    А вот «Кристал Пэлас» продолжает удивлять: команда в третий раз за десять лет добирается до этой стадии турнира и теперь в шаге от второго в истории выхода в финал.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.27
  • Экспресс дня 29 марта
  • Сегодня в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Мх
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Монако — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бешикташ — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ахмат — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры