Эзе зажег. «Кристал Пэлас» разобрался с «Фулхэмом» и вышел в полуфинал Кубка Англии

«Кристал Пэлас» уверенно разобрался с «Фулхэмом» (3:0) и вышел в полуфинал Кубка Англии. Несмотря на активное начало со стороны хозяев, именно «орлы» продемонстрировали класс и реализацию, отправив соперника за борт турнира.

Яркий старт «Фулхэма» без голов

Поддерживаемый домашними трибунами «Фулхэм» вышел на поле с отличным настроем. Уже на второй минуте Родриго Мунис прорвался в штрафную, обыграл нескольких соперников и пробил в дальний угол, но мяч прошел мимо.

Команда Марку Силвы активно прессинговала, выигрывала подборы и старалась взломать оборону гостей. Однако толку от этого было мало — удары Андреаса Перейры и Калвина Бэсси либо летели мимо, либо не представляли угрозы для Дина Хендерсона.

«Фулхэм» — «Кристал Пэлас» globallookpress.com

Ближе к середине тайма «Фулхэм» немного сбавил темп, а «Кристал Пэлас» этим моментально воспользовался.

Эзе берет игру на себя

На 34-й минуте гости провели молниеносную контратаку. Пока Мунис искал взглядом судью, требуя фол, «Пэлас» разогнал атаку через левый фланг. Тайрик Митчелл отдал передачу на Эберечи Эзе, который легко ушел от Саши Лукича и мастерски уложил мяч в дальний угол — 0:1.

«Фулхэм» — «Кристал Пэлас» globallookpress.com

Хозяева еще не успели оправиться от первого пропущенного, как получили второй. Спустя четыре минуты все тот же Эзе включил режим дриблёра, убрал оппонента и закрутил передачу точно на Исмаилу Сарра. Сенегалец головой переправил мяч в сетку — 0:2.

Стадион «Крейвен Коттедж», который до этого гудел, мгновенно замолчал.

Второй тайм без шансов для хозяев

После перерыва «Фулхэм» попытался вернуть интригу. Вилллиан опасно бил в дальний угол — Хендерсон выручил. Еще один момент был после углового: Бэсси едва не переправил мяч в сетку с нескольких метров, но гости отбились.

Марку Силва выпустил свежих игроков, однако никаких дивидендов это не принесло. «Пэлас» спокойно держал оборону, не позволяя хозяевам создать ничего серьезного.

«Фулхэм» — «Кристал Пэлас» globallookpress.com

А на 75-й минуте гости окончательно добили соперника. Эдди Нкетиа, который появился на поле за несколько минут до этого, получил пас в штрафной, воспользовался ошибкой Бэсси и не оставил шансов Лено — 0:3.

«Кристал Пэлас» в полуфинале, «Фулхэм» снова в пролете

Для «Фулхэма» это пятое подряд поражение в четвертьфинале Кубка Англии. Лондонцы не могут пробиться в полуфинал с 2002 года.

«Фулхэм» — «Кристал Пэлас» globallookpress.com

А вот «Кристал Пэлас» продолжает удивлять: команда в третий раз за десять лет добирается до этой стадии турнира и теперь в шаге от второго в истории выхода в финал.