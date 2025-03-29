Бубнов: «Зенит» должен крупно оштрафовать Глушенкова

Экспертвысказался по поводу ситуации в «Зените». Ранее в СМИ написали, что форварднахамил главному тренеру командыпосле матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).

«Если всё, что пишут про Глушенкова, — правда, то "Зенит" должен крупно его оштрафовать. Если Семак не применит санкций, то это ему будет в минус. Я бы не ставил Глушенкова на матч с "Рубином" после всех его заявлений. К тому же он плохо сыграл в матчах с "Факелом" и "Спартаком". Игра с Гренадой и Замбией — не показатель. То Глушенков кайфует на тренировках с "Зенитом", а теперь кайфует в сборной», — сказал Бубнов в эфире «Коммент.Превью» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» заработал 43 очка после 21 матча РПЛ и идет 3-м в таблице.