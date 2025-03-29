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    Бубнов: «Зенит» должен крупно оштрафовать Глушенкова

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    Эксперт Александр Бубнов высказался по поводу ситуации в «Зените». Ранее в СМИ написали, что форвард Максим Глушенков нахамил главному тренеру команды Сергею Семаку после матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).

    Александр Бубнов
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    Александр Бубнов

    «Если всё, что пишут про Глушенкова, — правда, то "Зенит" должен крупно его оштрафовать. Если Семак не применит санкций, то это ему будет в минус. Я бы не ставил Глушенкова на матч с "Рубином" после всех его заявлений. К тому же он плохо сыграл в матчах с "Факелом" и "Спартаком". Игра с Гренадой и Замбией — не показатель. То Глушенков кайфует на тренировках с "Зенитом", а теперь кайфует в сборной», — сказал Бубнов в эфире «Коммент.Превью» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» заработал 43 очка после 21 матча РПЛ и идет 3-м в таблице.

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