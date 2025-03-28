Корнеев объяснил, чем отличается игра Глушенкова в сборной и в «Зените»

Известный российский футболист и тренеррассказал, почему играв «Зените» и национальной сборной сильно отличается.

«Не знаю, насколько Глушенков был задействован в оборонительном плане в сборной. Но тут видно, что он получил а‑ля "свободную роль", передвигался где‑то в центре, находил мячи. В этом он действительно хорош, но в "Зените" могут быть другие требования. Я всегда говорю: "Самый главный враг — это его язык". Надо делать просто на поле», — сказал Корнеев в эфире на МАТЧ ПРЕМЬЕР.

В матче против сборной Замбии Глушенков забил три мяча, а сама игра закончилась победой сборной России со счетом 5:0.