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    Корнеев объяснил, чем отличается игра Глушенкова в сборной и в «Зените»

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    Известный российский футболист и тренер Игорь Корнеев рассказал, почему игра Максима Глушенкова в «Зените» и национальной сборной сильно отличается.

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    «Не знаю, насколько Глушенков был задействован в оборонительном плане в сборной. Но тут видно, что он получил а‑ля "свободную роль", передвигался где‑то в центре, находил мячи. В этом он действительно хорош, но в "Зените" могут быть другие требования. Я всегда говорю: "Самый главный враг — это его язык". Надо делать просто на поле», — сказал Корнеев в эфире на МАТЧ ПРЕМЬЕР.

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