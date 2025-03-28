Защитник «Борнмута» Керкез готов летом перебраться в топ-клуб

Левый защитник английского «Борнмута»рассказал, что готов по окончании сезона сделать шаг вперед и перебраться в более сильный клуб.

«Ребенком я всегда мечтал играть на высшем уровне, выигрывать трофеи и играть в лучших командах. Посмотрим, что произойдет летом», — цитирует защитника журналистка Каоимхе О`Нилл.

Интерес к 21-летнему венгру проявляли «Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Керкез провел за «вишенок» 32 матча, забил в них 2 гола и сделал 6 ассистов. За «Борнмут» он выступает с лета 2023 года. В настоящий момент на портале Transfermarkt его цена равна 35 млн евро.