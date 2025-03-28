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    Сычев: Гильерме увидел Омск и решил завершить карьеру

    Футбол Локомотив Сборная России Футбол России
    Экс-форвард «Локомотива», «Спартака» и сборной России, а ныне президент омского «Иртыша» Дмитрий Сычев объяснил, почему его приглашение в клуб не принял его бывший одноклубник Маринато Гильерме.

    Гильерме
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    Гильерме

    «Это конкретная история, вы можете у него спросить. Мы закольцовывали ее приездом в Омск, чтобы он посмотрел своими глазами на те условия, которые у нас есть. Но он, к сожалению, решил завершить карьеру. Увидел Омск и решил закончить.

    Над этим можно смеяться, можно не смеяться, но я рад за него, что он в "Локомотив" вернулся и будет руководителем вратарской программы. Это правильно.

    Он отдал огромное количество лет клубу, и это настолько правильный шаг и ход со стороны руководства, что должны все болельщики сказать большое спасибо, что Гильерме в "Локомотиве" и будет нести те ценности клуба и цветов подрастающему поколению. Это очень важно в нынешнее время, когда все меняют команды как перчатки», — цитирует Сычева «Советский спорт».

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    Летом 2024 года Гильерме покинул «Локомотив», за который выступал с 2007-го. 3 марта стало известно, что голкипер назначен координатором по развитию и подготовке вратарей молодежных команд и академии «Локомотива».

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