Агкацев: В «Краснодаре» собралась чемпионская команда

Вратарь «Краснодара»оценил перспективы команды в РПЛ. На данный момент «быки» идут на первом месте в таблице.

«В "Краснодаре" собралась чемпионская команда. Мы научились забирать игры, которые не должны. Научились перебарывать себя.

В Ростове у нас не получалась игра, но сумели победить. Сейчас качество игры уйдёт на второй план, главное — забирать очки.

За счёт чего это пришло? Опыт. Именно опыт борьбы за титул, который мы получили в прошлом сезоне. Титул мы тогда упустили сами, слишком мало думали о себе, много о других. Есть очень большое желание победить и расквитаться за тот сезон», — сказал Агкацев «Чемпионату».