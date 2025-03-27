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    Слишкович: У «Оренбурга» есть силы, чтобы обыграть «Динамо»

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    Наставник «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о предстоящем матче 22-го тура РПЛ с московским «Динамо». Он надеется, что его подопечные завоюют три очка.

    Владимир Слишкович
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    Владимир Слишкович

    «На такие игры не тяжело мотивировать и готовить команду, потому что когда играешь против сильной команды, мотивация всегда есть. Так и будет в этой игре. Жду интересную игру. Другую — не так, как было против "Ростова" и против "Факела". Думаю, будет и красивой.

    Наша работа — попробовать выиграть. Пойти в Москву и попробовать выиграть. Думаю, что у нас силы и возможности есть. Конечно, это всё слова, надо показать в субботу», — приводит слова Слишковича пресс-служба клуба.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Оренбург» идет 16-м в таблице, набрав 11 очков. «Динамо» (39) располагается на 5-й позиции.

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