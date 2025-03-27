Объявлены арбитры на матчи 22-го тура РПЛ

«Спартак должен быть в тройке с закрытыми глазами». Александр Мостовой — об Осинькине, Артёме Дзюбе и чемпионской гонке в РПЛ Эксклюзивное интервью с легендой «Сельты» и московского «Спартака» 20/03/2025