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    Объявлены арбитры на матчи 22-го тура РПЛ

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    Стали известны арбитры на матчи 22-го тура Российской Премьер-Лиги, сообщает официальный сайт РФС.

    Сергей Карасев
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    Сергей Карасев

    28 марта, пятница

    «Крылья Советов» — «Локомотив»: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья — Ярослав Хромей; VAR — Владимир Москалёв; АVAR — Андрей Фисенко; инспектор — Юрий Баскаков.

    29 марта, суббота

    «Динамо» Москва — «Оренбург»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Михаил Шпильфогель; резервный судья — Владислав Целовальников; VAR — Сергей Цыганок; АVAR — Артём Чистяков; инспектор — Виктор Кулагин.

    «Химки» — «Пари Нижний Новгород»: судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Максим Ковалев; резервный судья — Инал Танашев; VAR — Алексей Амелин; АVAR — Рафаэль Шафеев; инспектор — Александр Гончар.

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  • 20/03/2025

    • ЦСКА — «Динамо» Махачкала: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Евгений Буланов; АVAR — Кирилл Левников; инспектор — Владимир Казьменко.

    30 марта, воскресенье

    «Краснодар» — «Факел»: судья — Сергей Карасёв, помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Герман Коваленко; VAR — Андрей Фисенко; АVAR — Рафаэль Шафеев; инспектор — Александр Гвардис.

    «Ахмат» — «Спартак»: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Петров; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Кирилл Левников; АVAR — Сергей Цыганок; инспектор — Вячеслав Харламов.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» — «Рубин»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Алексей Стипиди, Адлан Хатуев; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Артём Чистяков; АVAR — Владимир Москалёв; инспектор — Алексей Тюмин.

    31 марта, понедельник

    «Акрон» — «Ростов»: судья — Павел Шадыханов, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Виталий Мешков; АVAR — Алексей Амелин; инспектор — Сергей Мацюра.

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