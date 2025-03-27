Объявлены арбитры на матчи 22-го тура РПЛ

28 марта, пятница
«Крылья Советов» — «Локомотив»:
«Крылья Советов» — «Локомотив»:судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья — Ярослав Хромей; VAR — Владимир Москалёв; АVAR — Андрей Фисенко; инспектор — Юрий Баскаков.
29 марта, суббота
«Динамо» Москва — «Оренбург»:
«Динамо» Москва — «Оренбург»:судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Михаил Шпильфогель; резервный судья — Владислав Целовальников; VAR — Сергей Цыганок; АVAR — Артём Чистяков; инспектор — Виктор Кулагин.
«Химки» — «Пари Нижний Новгород»: судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Максим Ковалев; резервный судья — Инал Танашев; VAR — Алексей Амелин; АVAR — Рафаэль Шафеев; инспектор — Александр Гончар.
ЦСКА — «Динамо» Махачкала: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Евгений Буланов; АVAR — Кирилл Левников; инспектор — Владимир Казьменко.
30 марта, воскресенье
«Краснодар» — «Факел»:
«Краснодар» — «Факел»:судья — Сергей Карасёв, помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Герман Коваленко; VAR — Андрей Фисенко; АVAR — Рафаэль Шафеев; инспектор — Александр Гвардис.
«Ахмат» — «Спартак»: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Петров; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Кирилл Левников; АVAR — Сергей Цыганок; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Зенит» — «Рубин»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Алексей Стипиди, Адлан Хатуев; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Артём Чистяков; АVAR — Владимир Москалёв; инспектор — Алексей Тюмин.
31 марта, понедельник
«Акрон» — «Ростов»:
«Акрон» — «Ростов»:судья — Павел Шадыханов, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Виталий Мешков; АVAR — Алексей Амелин; инспектор — Сергей Мацюра.