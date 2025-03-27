В Нигерии не исключили вызов Онугхи в сборную страны

Генеральный секретарь Федерации футбола Нигериивысказался о возможном вызове в сборную страны россиянина

«Если он не был заигран за российскую сборную и у него есть паспорт Нигерии, то является кандидатом в нашу команду. Но решение вызывать этого игрока в сборную Нигерии или нет принимаю не я, а наш главный тренер. Онугха должен себя проявить за клуб.

Он должен показать себя в своем клубе, чтобы быть замеченным. После этого наш главный тренер решает, вызывать его или нет. Только после вызова и попадания в окончательный список сборной Нигерии можно будет говорить о его будущих перспективах в нашей команде», — цитирует Сануси Sport24.

Напомним, что сейчас Онугха защищает цвета клуба «Вайле».