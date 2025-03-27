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    Мор: Я не сомневаюсь, что Угальде может стать игроком основы «Монако»

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    Ветеран «Спартака» Эдуард Мор высказался о возможном переходе Манфреда Угальде в «Монако» или «ПСЖ».

    Эдуард Мор
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    Эдуард Мор

    «Я уверен, что для "Спартака" деньги — не проблема. Им не приходится кого-то продавать, чтобы выжить, как это происходит в других клубах. С этой точки зрения я не был бы рад уходу Угальде. Но для имиджа было бы здорово: взяли игрока по одной цене, а продали в Европу дороже. Для "Спартака" в вопросе Угальде главное не то, сколько заработают на его продаже, а какими футболистами будут заменять. Очевидно, что для команды уход Угальде не очень хорошо.

    Я не сомневаюсь, что Манфред может стать игроком основы "Монако". Что касается "ПСЖ", то тут уже очень спорно — там мировые звёзды и будет сложно попасть даже в обойму. Если иностранного футболиста приглашает европейский клуб, у "Спартака" просто не будет никакого выбора. Если его не отдать, Угальде просто расстроится и не будет приносить пользу. У "Спартака" в этой ситуации просто нет другого выхода, но это нормально.

    Латинские футболисты рассматривают наш чемпионат в качестве трамплина. Не отпустить футболиста, который себя хорошо проявил, принёс пользу, вырос в цене, — это просто преступление. Мне бы не хотелось, чтобы Угальде уходил, но если летом будут хорошие предложения, его нужно отпускать», — цитирует Мора «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что Угальде в настоящий момент является лидером списка бомбардиров РПЛ.

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