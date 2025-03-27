Карпин: Дзюба является примером мотивации

Главный тренер сборной Россииответил на вопрос о том, кто для него является примером мотивации.

«Например, Дзюба. На один гол больше, чем у Кержакова. Мотивация? Мотивация. Мы футболисты все эгоисты. В этом сложность управления коллективом. У тебя 25 эгоистов. "Я думаю про себя изначально. Чтобы быть лучшим, мне нужно быть на поле. Да, я эгоист". Этот эгоизм может идти во благо команды. Как эгоистичных людей привести к одному знаменателю — другой вопрос», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Дзюба недавно забил свой 31-й мяч за сборную России и стал ее лучшим бомбардиром.