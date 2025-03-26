Литвинов: По последним играм Замбия — самая сильная команда

Защитник сборной России и «Спартака»оценил национальную команду Замбии. Ранее россияне разгромили соперника со счетом 5:0.

«По последним играм Замбия — самая сильная команда. В нынешних реалиях все понимают, что у нас есть возможность играть только с такими командами, поэтому в любом случае благодарны этим сборным за то, что приехали, а мы смогли хоть какие-то товарищеские игры провести. Летом будут команды выше уровнем.

Конечно, верим, надеемся и ждем, что наш футбол скоро вернется. Сейчас очень много разговоров на эту тему. Надеюсь, уже в скором времени получится сыграть на европейской арене.

У меня есть мечта сыграть на каких-то больших турнирах: чемпионат мира и Европы, и в клубных: Лига Европы и Лига чемпионов. Хочется там конкурировать и чего-то добиться. Отборочные матчи по сравнению с товарищескими играми — совсем другое. Это опыт и возможность показать себя», — сказал Литвинов Sport24.