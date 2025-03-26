Круговой: Сборная России могла бы претендовать на финал Кубка африканских наций

Защитник сборной Россиипорассуждал о том, как наша национальная команда могла бы выступить на Кубке африканских наций.

«Если бы Россия играла в Кубке африканских наций, то далеко бы дошла. Мы бы могли претендовать на финал. Сборная неплохо играет. У африканских команд нам можно было бы перенять атлетизм (смеётся). Вообще, было бы прикольно слетать туда и сыграть. Думаю, там очень сложно играть из-за климатических условий. Помню, как мы полетели во Вьетнам, там было очень тяжело бегать», — приводит слова Кругового «РИА Новости Спорт».

Напомним, что в марте сборная России сначала разгромила Гренаду (5:0), а затем и Замбию (5:0).