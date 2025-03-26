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    Антон Миранчук: Дайте Алексею время

    Футбол MLS Атланта Юнайтед
    Хавбек «Сьона» и сборной России Антон Миранчук отреагировал на то, что у его брата, полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука, нет голевых действий в нынешнем сезоне.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    Алексей Миранчук провел за «Атланту» пять матчей в новом сезоне, выходя на поле в стартовом составе.

    «Нынешняя форма Алексея? Дайте ему время. Сейчас только пятый тур, недавно сборы прошли. Нет никакого давления, не знаю, почему все начали так переживать. В последней игре он какое-то время вообще опорником играл — это совершенно другая позиция.

    Пришел новый тренер, у него свои требования. К этому нужно привыкать. Всем нужно срастись и поймать химию», — сказал Миранчук Sport24.

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